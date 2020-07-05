Ozon заплатит до 120 тысяч рублей за поиск уязвимостей

Компания Ozon объявила о запуске программы по поиску уязвимостей (bug bounty) в работе её сервисов. Денежное вознаграждение зависит от серьёзности проблемы и достигает 120 тысяч рублей.
Ozon на первом этапе планирует инвестировать в работу с хакерским сообществом более 3 млн рублей. Участником программы может стать исследователь безопасности из любой страны.
Как утверждают в компании, запуск программы, позволяющий получить круглосуточный мониторинг безопасности, будет дополнять работу команды IT-лаборатории Ozon. Сейчас она насчитывает более тысячи инженеров,
Ранее NEWS.ru рассказал, что Sony Interactive Entertainment в сотрудничестве с компанией HackerOne запустила публичную программу PlayStation Bug Bounty. Специалисты по кибербезопасности и игроки получили возможность заработать деньги за поиск уязвимостей в консоли PlayStation 4 (PS4) и онлайн-сервисе PlayStation Network.
Производитель предлагает вознаграждения за нахождение любых проблем, включая критические. Премия за обнаружение подобного рода уязвимости начинается от $50 тысяч. Ранее Sony пользовалась помощью лишь некоторых исследователей, однако компания решила сделать программу доступной для более широкого круга пользователей.
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