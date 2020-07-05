Названо содержимое вредоносных рассылок на тему коронавируса

https://static.news.ru/photo/79265ecc-be80-11ea-a62b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd Thissen/dpa/Global Look press

Большая часть вредоносных рассылок на тему пандемии коронавируса содержала программы-шпионы. Об этом заявил гендиректор международной компании Group-IB Илья Сачков.

По его словам, мошенники не собираются снижать активность, число рассылок по теме COVID-19 только увеличивается. Так в апреле 2020 года число киберинцидентов в мире выросло на 73% по сравнению с мартом. При этом в самом марте месячный прирост составлял 80%.

Почти 65% из обнаруженных нами вредоносных рассылок с коронавирусной тематикой несли «на борту» программы-шпионы, второе место занимают бэкдоры — 31%, а на шифровальщики приходится около 4%, — сказал эксперт в интервью РИА Новости.

Он считает, что масштабные кибератаки против крупных корпоративных сетей, которым есть чем откупиться, продолжатся. Средний размер выкупа в первом квартале 2020 года оказался более 110 тысяч долларов, уточнил Сачков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что более миллиарда кибератак совершенно с начала 2020 года на российские компьютерные системы, в том числе принадлежащие органам государственной власти. Об этом сообщил директор департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских. По его словам, участились случаи скоординированных целенаправленных компьютерных атак. Они, как правило, состоят из нескольких связанных между собой акций.