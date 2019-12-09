https://static.news.ru/photo/e0020f96-1a4e-11ea-bb9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mara Brandl/http://imagebroker.com/Global Look Press

Компания Microsoft запустила автоматическое обновление операционной системы Windows 10. PC, работающие под управлением версий Home и Pro, начнут получать ноябрьский апдейт (1909).

Таким образом Microsoft хочет убедиться, что как можно больше систем будет обновлено до окончания поддержки. Обновление коснётся версии 1809 (и более ранних). Её поддержка прекратится 12 мая 2020 года.

Мы запускаем этот процесс за несколько месяцев до даты окончания обслуживания, чтобы предоставить достаточно времени для плавного обновления, — заявили в компании.

Автоматическое обновление Windows 10 версии 1909 продолжится в ближайшие недели и месяцы.

Ранее пользователи сообщили о наличии «лазейки» для бесплатного перехода на Windows 10. Обновление доступно владельцам лицензионных Windows 7 и Windows 8.1, рассказал NEWS.ru.