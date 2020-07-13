Mail.Ru Group разработала виртуальных ведущих новостей

https://static.news.ru/photo/fa9ff51a-c5ad-11ea-a90d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Сервис «Смотри Mail.ru» представил платформу для создания цифровых ведущих на основе искусственного интеллекта (ИИ). Она позволит создавать в кратчайшие сроки новости и репортажи в телевизионном формате.

Как утверждают в компании, разработка станет полезным инструментом для блогеров, нишевых медиа и крупных компаний. Для создания ролика пользователю требуется загрузить нужный текст и другой дополнительный контент, вроде изображений и музыки, а затем выбрать внешность диктора из предложенных вариантов и оформление студии.

По словам разработчиков платформы, речь и мимика ведущих реалистичны. Они также могут расставлять смысловые акценты и воспроизводить эмоции. При создании виртуальных ведущих компания использовала собственные ИИ-разработки: над синтезом речи работала команда голосового помощника «Маруся», а в основе моделей ведущих лежит система компьютерного зрения группы Vision, передаёт vc.ru.

Сервис доступен юзерам для бесплатного использования.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Disney разработала собственный алгоритм для создания deepfake-роликов.