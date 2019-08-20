В Великобритании водители, которые имеют кредитные автомобили Mercedes, узнали о том, что в двигатели встроены устройства для отслеживания.
Как заявили в самой компании Mercedes, автомобили начинают отслеживаться только в том случае, если покупатель просрочивает платёж.
Экс-министр Дэвид Дэвис призвал провести по этому поводу тщательное расследование, сообщает «
Однако в компании отвечают, что отслеживание производится с ведома водителя, так как вся информация об используемых устройствах прописана в условиях контракта при покупке автомобиля в кредит.
Как ранее писал News.ru, хакер Александр Варской раскритиковал предложение Роскачества заклеивать камеру на телефоне и ноутбуке во избежание слежки. По его словам, эта рекомендация выглядит очень смешной.