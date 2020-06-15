Беспилотный автомобиль «МосТрансПроекта» попал в первое ДТП

https://static.news.ru/photo/5e0dcdd0-af0a-11ea-9178-fa163e074e61_660.jpg Фото: Телеграм-канал Дептранс. Оперативно

Беспилотный автомобиль института «МосТрансПроект» столкнулся с Audi в центре Москвы. Авария 15 июня стала первой с участием беспилотника после начала испытаний в столице.

По информации департамента транспорта Москвы, ДТП произошло в Армянском переулке: засмотревшийся в телефон водитель Audi врезался в заднюю часть беспилотного автомобиля.

Я двигался за беспилотником. Автомобиль притормозил, объезжая препятствие, а я отвлёкся в телефон и попал в ДТП, — отметил водитель Audi в комментарии дептрансу.

Сотрудники ГИБДД выехали на место происшествия, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, в 2020 году созданные «Яндексом» беспилотные автомобили на базе Hyundai Sonata решили протестировать на улицах столицы и города Иннополиса в Татарстане. В апреле компания предложила Минтрансу заняться развитием беспилотного транспорта и в других регионах.