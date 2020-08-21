Apple заменит комплектующие для снижения цены нового iPhone 12

Высокие затраты на 5G-компоненты нового iPhone 12 будут скомпенсированы ценами на другие комплектующие.
Как
Как рассказал аналитик Мин-Чи Куо, для этого придётся выпустить детали с более простым и более компактным дизайном, убрав из них несколько слоёв. Гибридная плата жёсткого и мягкого аккумулятора для iPhone 12, как сообщается, будет на 40–50% дешевле аналогичных в iPhone 11.
Такое решение будет принято в первую очередь из-за того, что стоимость производства iPhone увеличится на $75–85 при добавлении модулей Sub-6 GHz и на $125–135 для смартфонов с поддержкой диапазона mmWave. А это недопустимо, считают в компании.
Как писал NEWS.ru, презентация нового смартфона iPhone 12 может состояться 8 сентября 2020 года. Кроме знаменитого гаджета IT-гигант представит новое поколение Apple Watch и iPad, также «яблочники» выпустят беспроводную зарядную станцию AirPower, от которой отказались в марте 2019-го. Событие пройдёт в онлайн-формате, как и июньское мероприятие WWDC 2020.
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