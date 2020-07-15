Американские биологи испытали 5G на рыбах

https://static.news.ru/photo/995208aa-c695-11ea-a697-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paco Freire/Global Look Press

Биологи из университета Орегон проверили воздействие 5G на рыбах. В течение 42 часов исследователи облучали волнами частотой 3,5 ГГц эмбрионы аквариумных данио-рерио.

Так, учёные поместили в камеру из клетки Фарадея икру рыб, а затем подключили к ней антенну и передатчик. По прошествии четырёх часов после оплодотворения эмбрионы данио-рерио были подвергнуты излучению.

В конечном итоге выяснилось, что радиоволны не оказывают существенного воздействия на смертность и морфологию организмов, а также их реакцию на свет. Исследователям удалось зафиксировать лишь замедление реакции испуга, что может свидетельствовать о некоторых сенсомоторных нарушениях, следует из результатов эксперимента, опубликованных в журнале Plos One.

Как писал NEWS.ru, во время пандемии коронавируса возникла теория, согласно которой сети пятого поколения оказывают негативное влияние на организм человека, делая его более восприимчивым к COVID-19. Депутат Госдумы Евгений Фёдоров и вовсе назвал вышки «иностранным оружием», которое может быть использовано против россиян. В начале июня 2020 года заместитель главы Минкомсвязи Олег Иванов назвал подобные сообщения «бредом». По его словам, радиофобия является серьёзной проблемой и может помешать строительству сети связи.

В то же время российские сотовые операторы считают, что пандемия в значительной мере ускорит процесс развертывания сетей 5G. Это связано с тем, что за последние годы нагрузка на сети в России продемонстрировала стремительный рост.

Тем не менее, внедрение сети 5G в России всё же могут отложить до 2025 года по причине более насущных трат. Деньги, которые должны были пойти на работы по расчистке радиочастотного спектра для строительства сетей пятого поколения, решено перераспределить на другие нужды.