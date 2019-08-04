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Туркменское телевидение открыло выпуск новостей «Ватан» 4 августа сюжетом о том, как президент Гурбангулы Бердымухамедов проводит отпуск. На кадрах глава государства катается на велосипеде, скачет на коне, занимается физкультурой и играет на музыкальных инструментах.

Кроме этого, среди ночи Бердымухамедов выехал на спорткаре в Каракумы и доехал до горящего почти полвека газового кратера «Дарваза», считающемуся одной из главных туристических достопримечательностей республики, передаёт РИА Новости .

В завершение сюжета глава Туркмении был показан за написанием очередной книги. Как пояснил диктор, Бердымухамедов завершил труд об алабаях.

В интернет-видеосервисах выпуск новостей пока не появился.

Как писал News.ru, ранее после официального ухода в отпуск президент Туркмении появился на государственном телевидении 24 июня. На фоне слухов о его смерти это вызвало вопросы у журналистов, которые вспомнили, что во время предыдущего отдыха разнообразные трансляции с главой государства демонстрировались чаще.

Директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев 21 июля заявил о смерти Бердымухамедова. Власти республики опровергли это сообщение, после чего политолог извинился за дезинформацию.