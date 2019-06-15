Демократическая партия Молдавии (ДПМ) заявила об отставке сформированного ею же правительства во главе с премьер-министром Павлом Филипом. Таким образом, единственной правящей силой сейчас остаётся сформированная 8 июня коалиция из пророссийской Социалистической партии и проевропейского блока ACUM. Двоевластию в республике пришёл конец, но станет ли это залогом политической стабильности?

Кризис в Молдавии обострился неделю назад. Социалисты и ACUM смогли 8 июня с запозданием сформировать правительство, однако Конституционный суд (подконтрольный лидеру ДПМ Владимиру Плахотнюку) отказался признавать его. Более того, КС назначил исполняющим обязанности главы государства (вместо президента Игоря Додона) Павла Филипа, занимавшего пост премьера. В этих условиях молдавский парламент, приняв резолюцию о «захвате государства» Демпартией, обратился за поддержкой к международному сообществу, и реакция последовала незамедлительно. Евросоюз, в частности, сразу же признал коалицию и выбранного ею премьера Майю Санду единственной легитимной власть в республике, ту же позицию заняла и Россия. Однако ДПМ продолжила борьбу, призвав сторонников заблокировать госучреждения. И вот теперь демократы всё же сдались, объяснив отставку правительства Филипа тем, что это единственный способ вывести страну из кризиса. Президент Молдавии Игорь Додон, впрочем, считает, что борьба ещё не завершена.

Сергей Лантюхов/News.ru

Демпартия, которая узурпировала власть в стране, признала поражение, но это еще не окончательная победа, — заявил он.

По данным собственного источника ТАСС в ДПМ, окончательное решение об отставке правительства руководство партии приняло после встречи с послом США в Молдавии Дереком Хоганом. В отличие от Москвы и Брюсселя, Вашингтон не спешил занимать чью-либо сторону в молдавском противостоянии, и, очевидно, демократы до последнего надеялись хотя бы на американское содействие. Однако, сообщает источник, Хоган дал понять руководству Демпартии, что США её не поддерживают. После этого демократы разблокировали подконтрольные им госучреждения, а затем и вовсе заявили об отставке правительства. Неудивительно на этом фоне, что Игорь Додон особо отметил роль России, США и ЕС в преодолении кризиса.

Победа молдавского народа над узурпаторами власти в нашей стране была бы невозможна без консолидированной позиции наших международных партнёров, которые однозначно встали на сторону демократии, поддержав президента, легитимный парламент и легитимное правительство, — подчеркнул президент.

По данным молдавских СМИ, некоторые видные сторонники ДПМ уже начали покидать страну, в том числе на частных самолётах. Эту информацию косвенно подтвердил и Игорь Додон, выразивший сожаление относительно того, что властям пока не удалось восстановить полный контроль над аэропортами. Владимир Плахотнюк также вылетел из Молдавии после отставки правительства. Многие увязали это с заявлением премьера Санду, пообещавшей, что глава ДПМ непременно предстанет перед судом. В Демпартии, однако, заявили, что её лидер просто улетел на несколько дней к семье.

Плакат кандидата на парламентские выборы в Молдове - Илана Шора для народа - в столице Республики Молдова в Кишиневе, февраль 2019 Sadak Souici/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В итоге же, как и предсказывали эксперты, преодоление кризиса в Молдавии стало возможно лишь при чётко заявленных позициях внешних игроков и их относительно активном (в случае с США) вмешательстве. Вероятно, подобный сценарий может сработать и в другой восточноевропейской стране — Албании, где сейчас фактически сложилось двоевластие, и ни одна из сторон не собирается уступать.

Что же касается молдавской политики, то, конечно, уход Демпартии в оппозицию всех проблем не решит. Участники правящей коалиции, выступившие единым фронтом против «узурпаторов» из ДПМ, расходятся по ряду вопросов, включая и то, какой внешнеполитический вектор выбрать стране: российский или европейский. Очевидно, что в отсутствии общего врага в лице демократов эти противоречия проявят себя с новой силой и даже могут привести к досрочным выборам. Кроме того, достаточно много времени и усилий понадобится и для демонтажа выстроенной Плахотнюком системы, которая фактически дала ДПМ контроль над силовыми ведомствами и Конституционным судом. Додон уже заявил о том, что будут расследованы все случаи преступлений, совершённых при молчаливом согласии или же прямом участии прежних властей.