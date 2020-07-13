Япония планирует ослабить ограничения на въезд для спортсменов на ОИ

https://static.news.ru/photo/f1af6ebc-c5b3-11ea-95af-fa163e074e61_660.jpg Фото: AFLO/Global Look Press

Министр по делам Олимпийских игр Сэйко Хасимото заявил, что Япония рассмотрит возможность ослабления ограничений на въезд в страну для спортсменов и сопровождающих лиц Олимпиады в Токио.

Хасимото отметил необходимость принятия мер против распространения коронавируса, однако подчеркнул, что возможность ослабления ограничений будет рассмотрена ради интересов спортсменов, передаёт агентство Киодо.

Международный олимпийский комитет (МОК) и оргкомитет Игр в конце марта сообщили о переносе Олимпиады, которая должна была состояться летом в Токио, с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса.

Ранее председатель оргкомитета Токио-2020 Ёсиро Мори заявлял, что летние Олимпийские игры могут быть отменены, если пандемию не удастся взять под контроль к следующему году.