«Перелом носа со смещением»: Гончаренко рассказал о травме Карпова

https://static.news.ru/photo/3e39c3b2-115f-11eb-9f1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над московским «Динамо» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась со счётом 3:1. Наставник «красно-синих» считает, что победа досталась им заслуженно.

Мы легко атаковали, у нас была страстная и азартная атака. Такая игра нравится болельщикам. Мы заслужили победу, так как лучше распоряжались моментами, лучше работали между линиями. В первом тайме мы смотрелись хорошо, но не могли забить, но, к счастью, усилив во втором тайме давление, мы смогли переломить ситуацию. Никаких разговоров в раздевалке не было, — сказал он на послематчевой пресс-конференции.

Также главный тренер поделился мнением по поводу жёлтой карточки, которую показали игроку «Динамо» Вячеславу Грулёву после столкновения с футболистом ЦСКА Вадимом Карповым в первом тайме.

У Карпова перелом носа со смещением. Мне кажется, если нос сломан, то нужно давать красную карточку, но я не видел повтора, — отметил он.

Гончаренко в том числе рассказал, когда на поле появятся восстановившиеся после травм игроки «армейцев».

У Арнора Сигурдссона ничего страшного, будет готов к Лиге Европы. Что касается Фукса, то тут менее приятный прогноз. У него случилась повторная травма. Мы пока боимся делать прогнозы, но, кажется, его восстановление будет ещё длится примерно полтора месяца, — подчеркнул Гончаренко.

Ранее NEWS.ru приводил комментарий и. о. главного тренера московского «Динамо» по поводу состоявшегося матча и проигрыша.