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Овечкин отказался от участия в Матче звёзд НХЛ

Александр Овечкин АГН «Москва»

Александр Овечкин

спорт [ версия для печати ]

Российский хоккеист Александр Овечкин отказался от участия в Матче звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин проинформировал НХЛ, что он пропустит Матч звёзд НХЛ 2019 года в Сан-Хосе, предпочтя воспользоваться свободным временем, чтобы подготовиться ко второй части сезона и к плей-офф», — написал журналист официального сайта лиги Майк Фогель в своём Twitter.

Как стало известно на прошлой неделе, форвард был выбран капитаном столичного дивизиона на Матч звёзд НХЛ. Согласно правилам, он должен будет пропустить одну игру регулярного чемпионата лиги.

Ранее News.ru писал, что Овечкин был признан лучшим снайпером Национальной хоккейной лиги. Достижение стало для игрока «Вашингтон Кэпиталз» шестым в карьере. По этому показателю «Ови» догнал легендарного канадца — Фила Эспозито.


#хоккей #АлександрОвечкин
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