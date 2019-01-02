Овечкин отказался от участия в Матче звёзд НХЛ

https://news.ru/storage/news/ffb5f0e8506d50f4ea8876ef518f81ef/40099eb1-f2a1-4972-b2cf-9b7b5bcabd3f_850.jpg АГН «Москва»

Александр Овечкин

Российский хоккеист Александр Овечкин отказался от участия в Матче звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин проинформировал НХЛ, что он пропустит Матч звёзд НХЛ 2019 года в Сан-Хосе, предпочтя воспользоваться свободным временем, чтобы подготовиться ко второй части сезона и к плей-офф», — написал журналист официального сайта лиги Майк Фогель в своём Twitter.

#Caps captain Alex Ovechkin has informed the NHL that he will miss the 2019 NHL All-Star Game in San Jose, preferring to take full advantage of the adjoining bye week to recuperate and get ready for the second half of the season and the playoff push. — Mike Vogel (@VogsCaps) 2 января 2019 г.

Как стало известно на прошлой неделе, форвард был выбран капитаном столичного дивизиона на Матч звёзд НХЛ. Согласно правилам, он должен будет пропустить одну игру регулярного чемпионата лиги.

Ранее News.ru писал, что Овечкин был признан лучшим снайпером Национальной хоккейной лиги. Достижение стало для игрока «Вашингтон Кэпиталз» шестым в карьере. По этому показателю «Ови» догнал легендарного канадца — Фила Эспозито.