Названы официальные талисманы летней Олимпиады в Париже Талисманами парижской Олимпиады 2024 года выбраны фригийские колпаки

Фото: press.paris2024.org

Официальными талисманами летних Олимпийских игр, которые в 2024 году состоятся в Париже, стали две игрушки в виде фригийских колпаков. Выбор озвучил Организационный комитет грядущих соревнований. Игрушки назвали «Фриги», передает France Info.

Известно, что фригийские колпаки являются символом республиканской Франции.

Игры летом 2024 года планируют провести с 26 июля по 11 августа. Это будет 33-я по счету летняя Олимпиада. Пять лет назад был выбран хозяин Игр. Им оказался Париж, а другими кандидатами были Будапешт, Гамбург, Рим и Лос-Анджелес.

Ранее правительство Мексики заявило о желании провести в стране Олимпийские игры 2036 года. Об этом сообщил глава МИД страны Марсело Эбрард. По его словам, состав заявочного комитета будет представлен 30 ноября.

При этом город проведения Игр в настоящее время не определен.