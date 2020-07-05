Губерниев заявил, что ему неоднократно угрожали убийством

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Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев рассказал о самом начале своей карьеры. Так, в 90-е годы телеведущий устроился работать охранником в казино, где с ним неоднократно случались неприятности.

По словам журналиста, эта работа приносила хороший доход, однако была связана с разного рода опасностями. Казино нередко посещали влиятельные люди, которые могли легко расправиться с простым сотрудником охраны при возникновении недопонимания.

Меня сначала не взяли диктором на радио, и я работал охранником казино. Мне неоднократно угрожали убийством, — рассказал Губерниев, слова которого приводит StarHit.

По словам телеведущего, вскоре он узнал о кастинге на известном канале и связался с администратором. Несмотря на то, что отбор был уже завершён, комментатор смог договориться о прослушивании.

Пришлось заплатить 100 долларов, это были большие деньги тогда, — подчеркнул Губерниев.

С этого момента карьера журналиста пошла в гору. Телеведущий признаётся, что у него есть собственный уникальный метод сбора информации, позволяющий делать интересные репортажи.

Я хожу с тетрадкой к тренерам и записываю все важные моменты подготовки, проблемы со здоровьем и так далее. К спортсменам ходить не надо — они готовятся. Я собираю информацию, которой нет ни у кого. И мне это нравится, — отметил Губерниев.

Находясь дома, спортивный корреспондент предпочитает проводить время с сыном Михаилом, родившимся в браке Губерниева со спортсменкой Ольгой Богословской. Несмотря на то, что супруги развелись, а наследник остался жить с матерью, Губерниев постоянно находится на связи со своим сыном.

Мы не часто видимся, как хотелось бы. Но стараемся взять максимум из сложившейся ситуации. Он часто у меня торчит, мы общаемся, — заключил Губерниев.

Сегодня у отца и сына много общих интересов. Михаил планирует пойти по стопам отца и мечтает оказаться в кадре.

Ранее NEWS.ru писал, что спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обратился к продюсеру Евгению Пригожину после его жалоб на тяжёлое финансовое положение.

Супруг Валерии обмолвился о том, что звёзды британской музыки во главе с Полом Маккартни и Эриком Клэптоном попросили помощи у государства из-за пандемии. В ответ Губерниев посоветовал продюсеру поехать в Великобританию и там просить помощи.