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Андронов: разгром чехов предопределила игра в большинстве

Сергей Лантюхов/News.ru эксклюзивы

спорт [ версия для печати ]
Хоккеист дал интервью News.ru

Сборная России во втором матче на Кубке Первого канала разгромила команду Чехии — 7:2. Форвард «Красной машины» Сергей Андронов в интервью News.ru назвал причины столь убедительного для россиян результата.

— Скажите, сопернику удалось доставить вам хотя бы какие-то проблемы?

— Чешские хоккеисты нормально играли, просто у нас большинство хорошо сработало. Илья Сорокин очень помог команде, а мы смогли реализовать большинство своих моментов.

— Не показалось, что чехи были грубоваты?

— Просто в конце встречи им нечего было уже терять, поэтому они стали играть несколько грубее, добавили «грязи», если можно так сказать.

— Можно ли сказать, что сейчас у сборной пошла игра с самого начала?

— Ещё раз повторюсь: у нас хорошо сыграла спецбригада большинства, это и предопределило исход. Мы, если не ошибаюсь, забросили три шайбы в неравных составах.

— Настраивались на такой крупный счёт?

— На самом деле нет, просто по игре так сложилось. Удалось выполнить тренерскую установку.

— Перелом случился во втором периоде, где чешская дружина пропустила три шайбы…

— Мы просто использовали свои моменты. Я бы сказал, что эта двадцатиминутка и предопределила итоговый расклад. Да вообще повезло нам сейчас: соперник удалялся, мы забивали. У них было не очень много шансов переломить ход противостояния.

Сергей Лантюхов/News.ru

— В команде помнят обидное поражение от Чехии на Кубке Карьяла?

— Не знаю, меня не было на том турнире, если что. Мне никто ничего особенного перед матчем не говорил, дополнительно не настраивал.

— Какой гол вышел самым красивым?

— Тяжело выделить в таком большом количестве шайб какую-то одну. На мой взгляд, они все были по-своему красивыми, рабочими.

— Трудно доигрывать такие матчи, когда уже после второго периода всё становится ясно относительно исхода противостояния?

— Ну, а что делать? Надо было поиграть матч. Главное — сделать это правильно, избежав серьёзных ошибок.

— Чего ожидаете от встречи со сборной Финляндии на футбольном стадионе?

— Будет атмосфера сумасшедшая, думаю. Интересно проводить на таких больших аренах игры. Нахожусь в предвкушении.

— Излишнего давления по этому поводу не будет?

— Если оно и будет, то сыграет сборной только на руку — будет больше энергии.

— Как себя чувствует Кирилл Капризов?

— Не могу вам сказать, так как ещё в раздевалке не был.

— Много сил потратили сейчас?

— На воскресенье нас точно хватит, не сомневайтесь.

После двух туров подопечные Илья Воробьёва возглавляют турнирную таблицу Кубка Первого канала с пятью очками. Сборная Финляндии расположилась на второй строчке с четырьмя набранными баллами.


#сборнаяРоссии #хоккей #КубокПервогоканала
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