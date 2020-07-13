Журналисты кремлевского пула призвали освободить Сафронова

https://static.news.ru/photo/66532408-c509-11ea-85bc-fa163e074e61_660.jpg Иван Сафронов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналисты кремлёвского пула записали видео с призывом освободить бывшего корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, подозреваемого в госизмене.

Видео в поддержку были размещены в Facebook, Telegram и Twitter. В его записи приняли участие Светлана Бочарова из «Ведомостей», Кира Латухина из «Российской газеты», Анастасия Савиных из ТАСС, Елена Егорова из «Московского комсомольца», Полина Химшиашвили и Наталья Галимова из РБК, а также Антон Желнов с «Дождя».

Журналисты рассказали о совместной работе с ним, о его статьях, а также о засекреченности дела над Сафроновым. Все они охарактеризовали Сафронова как честного человека и настоящего патриота.

Его статьи били не в бровь, а в глаз, и многим это не нравилось. Но он всегда добросовестно выполнял свою работу, — рассказала корреспондент ТАСС Анастасия Савиных.

Журналисты подчеркнули, что существенных доказательств по делу так никто не предъявлял.

Кремлёвский пул — это журналисты, которые освещают работу президента страны. Они имеют спецдопуск от Федеральной службы охраны, чтобы его получить журналистов несколько месяцев проверяют спецслужбы.

Ранее стало известно, что Ивану Сафронову официально предъявлено обвинение в госизмене. Фигурант свою вину не признал.

Сафронова задержали 7 июля в Москве. Дома у него и его бывшей девушки, журналистки Таисии Бекбулатовой прошли обыски. ФСБ сообщила, что подозревает бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России.

Когда задержанный работал в СМИ, его статью в «Коммерсанте» от 18 марта 2019 года о планах России поставить в Египет десятки истребителей Су-35 газете пришлось удалить. Против издания было возбуждено административное дело за разглашение сведений, представляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. В мае 2020 года ряд СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что в РФ начато производство Су-35 по контракту с Египтом. Работать в Роскосмосе бывший журналист начал в мае 2020 года. В качестве советника главы госкорпорации Дмитрия Рогозина он должен был заниматься информационной политикой.

Как сообщал NEWS.ru, задержание и предъявление обвинений советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову не имеют связи с его профессиональной деятельностью. Об этом 10 июля сообщил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.