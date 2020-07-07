Защита Ефремова частично признала, что актёр был за рулём в момент ДТП

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Защитник участника смертельного ДТП в центре Москвы заслуженного артиста России Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что «есть много нюансов» того вечера.

По его словам, сторона защиты признаёт, что артист был за рулём в момент смертельного ДТП. Юрист в интервью телеканалу «Россия 1» отметил, что «все доказательства идут в копилку»

Сразу после аварии артист признал вину в ДТП. Однако через некоторое время он отказался от этого заявления. Такой совет дал ему его адвокат. Юристы Ефремова постараются выстроить линию защиты вокруг неврологического заболевания, которым страдает их подзащитный.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также были обнаружены остаточные следы наркотических средств. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест.

Актёр неоднократно пытался связаться с семьёй погибшего для выплаты компенсации, а также высказывал желание «усыновить» детей Захарова. Однако родственники погибшего от всего отказались.

Как писал NEWS.ru, юрист опроверг свои слова о том, что его подзащитный отказался признать свою вину. По словам Эльмана Пашаева, его неправильно поняли.