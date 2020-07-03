Заразившийся COVID-19 сенатор Морозов попросил коллег из Совфеда сдать тест

https://static.news.ru/photo/5e9fec54-bd49-11ea-82bc-fa163e074e61_660.jpg Игорь Морозов Фото: Игорь Морозов/facebook.com

Представитель Рязанской области в Совете Федераций Игорь Морозов заразился коронавирусом и призвал коллег провериться на наличие инфекции.

Сегодня мне врачи сообщили, что у меня положительный тест на коронавирус. Я начинаю курс лечения, — написал в Facebook сенатор.

Он обратился к коллегам и знакомым, с которыми контактировал в последние две недели, чтобы они сдали анализ на COVID-19.

Игорь Морозов является членом Совета Федерации от Рязанской области с 2012 года. Он также заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, уточняет «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что в конце марта по итогам тестирования на коронавирус в Совете Федерации не было выявлено ни одного положительного результата. Все помещения, лестницы и лифты в зданиях Совета Федерации проходят регулярную санобработку, на входе всем сенаторам измеряют температуру, в холлах установлены антисептики.

В конце апреля депутату Государственной думы РФ Леониду Калашникову диагностировали двустороннее воспаление лёгких, вызванное коронавирусом. Все, кто мог с ним контактировать, были отправлены на карантин.

Позднее депутат Госдумы от фракции КПРФ, первый заместитель главы комитета по международным делам Дмитрий Новиков заразился коронавирусной инфекцией и был госпитализирован с двусторонней пневмонией.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила пандемию коронавируса в мире. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 10,8 млн человек, свыше 521 тыс. умерли, более 5,7 млн выздоровели.

Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте — США (2 739 879 человек), на втором — Бразилия (1 496 858 человек). Также в первой десятке стран Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия, Мексика. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса — в Папуа — Новой Гвинее (11 случаев). Население королевства в Океании — чуть более 7 млн человек.

На 3 июля в России зарегистрировано 667 883 случая коронавирусной инфекции (+6718 за последние сутки), 437 893 человека выздоровели (+8915 за последние сутки), 9859 умерли (+176 за последние сутки).

Лидером по числу заразившихся и вновь выявленных остаётся Москва. В столице 223 530 заболевших (+659 за последние сутки), 154 839 выздоровели (+1591 за последние сутки), 3904 умерли (+34 за последние сутки). В первой десятке российских регионов кроме Москвы также Подмосковье, Санкт-Петербург, Нижегородская, Свердловская, Ростовская области, Красноярский край, ХМАО, Воронежская и Иркутская области. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в России в НАО — 129. При этом 40 человек выздоровели. От COVID-19 в округе никто не умер.