Замруководителя «Почты России» не признал вину в превышении полномочий

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Заместитель генерального директора «Почты России» по информационным технологиям Сергей Емельченков, обвиняемый в превышении должностных полномочий, не признал вину в инкриминируемом ему преступлении.

Следствие предъявило ему обвинение по пункту «в» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса России. Он вину не признал, — цитирует «Интерфакс» следователя, выступившего в Чертановском суде Москвы, где рассматривалось ходатайство следствия об избрании меры пресечения Емельченкову.

Ранее заместителю гендиректора «Почты России» Сергею Емельченкову предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. Следствие требовало отправить задержанного под домашний арест. Дело было инициировано СУ СК РФ по Южному административному округу Москвы. «Почта России» в настоящее время активно сотрудничает с правоохранительными органами в расследовании обстоятельств произошедшего.

По данным некоторых СМИ, Емельченкова подозревают в картельном сговоре. Помимо него был задержан владелец «Национальной компьютерной корпорации» Александр Калинин, компания была одним из поставщиков «Почты России», писал NEWS.ru.