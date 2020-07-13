Сегодня, 7 июля, на Лубянской площади в Москве прошли многочисленные одиночные пикеты в поддержку советника гендиректора Роскосмоса и бывшего сотрудника «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене. Полицейские без объяснения причин задерживают этих людей. Среди них — журналисты «Коммерсанта», глава проекта Baza, Ксения Собчак, Мария Баронова из RT, корреспондент «Ведомостей» Юрий Литвиненко и многие другие. Фото с места событий — в галерее NEWS.ru.