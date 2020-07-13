Федеральная служба безопасности предъявила обвинение в госизмене бывшему журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей», советнику Роскосмоса Ивану Сафронову.
У зданию следственного изолятора «Лефортово», где содержится Сафронов, собрались десятки журналистов, требующих прекратить дело против своего коллеги. Сотрудники правоохранительных органов такой солидарности не оценили и сначала по громкоговорителю потребовали от собравшихся разойтись, а после начали задерживать журналистов.
Михаил Воскресенский/РИА Новости
Михаил Воскресенский/РИА Новости
Михаил Воскресенский/РИА Новости
Михаил Воскресенский/РИА Новости
Михаил Воскресенский/РИА Новости
Михаил Воскресенский/РИА Новости
Михаил Воскресенский/РИА Новости
Михаил Воскресенский/РИА Новости
Михаил Воскресенский/РИА Новости
Михаил Воскресенский/РИА Новости
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен