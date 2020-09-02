За минувшие сутки в РФ выздоровели 5766 пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/e7f4ed56-edb9-11ea-be5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России за последние 24 часа 5766 человек с диагностированным коронавирусом выписаны медиками из больниц после успешного завершения лечения. Общее число выздоровевших в стране достигло 826 935.

Об этом сообщает оперштаб по противодействию COVID-19. По его данным, за сутки в РФ выявлено 4995 новых случаев коронавируса, общее число на сегодняшний день составляет 1 009 995. Таким образом, число выздоровевших за последние 24 часа пациентов превысило суточный прирост числа заболевших.

Скончались от коронавируса за сутки 114 россиян. Всего жертвами пандемии в России стали 17 558 человек.

В мире число инфицированных за всё время пандемии коронавируса по состоянию на 08:00 3 сентября достигло 26 031 410 человек, за сутки зарегистрировано 281 768 новых случаев, сообщает Университет Джонса Хопкинса.

Ранее NEWS.ru писал о том, что игроки сборной России по футболу перед матчем Лиги наций против команды Сербии сдали тесты на коронавирус. Ни один из них не показал положительного результата.