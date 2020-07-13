Больше пенсии: юристы рассказали о выплатах, положенных к юбилею свадьбы

https://static.news.ru/photo/ef270d72-c5b2-11ea-b454-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulrich Niehoff/imagebroker.com/Global Look Press

Далеко не все супружеские пары, которые прожили в браке долгие годы, знают, что к юбилею свадьбы они могут получить финансовое поощрение. При этом речь идёт о достаточно больших суммах. В ряде случаев они могут быть больше ежемесячной пенсии.

Размер выплаты к юбилеям свадьбы устанавливают на региональном уровне. Поэтому они могут значительно различаться, передаёт Life. Например, в Санкт-Петербурге, в ханты-Мансийском округе и Удмуртии величина выплат составляет тысячу рублей за каждый прожитый в браке год. Таким образом, за полувековой юбилей совместной жизни можно получить 50 тысяч.

По словам председатель центра правовой помощи «Дело жизни» Ивана Соловьёва, в некоторых регионах для получения выплаты предъявляют дополнительные условия. Например, пенсия одного из супругов должна быть выше на 2,5% пенсии другого, либо оба не должны быть официально трудоустроены. Впрочем, в ряде регионов юбилейный брачный стаж вознаграждается только чествованием и символическим подарком.

Как рассказала ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская, в Москве единовременные выплаты в связи с празднованием юбилейных дат супружеской жизни назначаются одному из супругов. В 2020 году за 50 лет совместной жизни можно получить 21 120 рублей, за 55 и 60 лет — 26 400 рублей, а за 65 и 70 лет — 31 680 рублей, уточнила она.

В Московской области суммы меньше, чем в столице. На 50-летие дают 5 тысяч рублей, на 55-летие — 6 тысяч, 60 лет совместной жизни оценивают в 7 тысяч рублей, 65 лет — в 8 тысяч, а 70 лет — в 9 тысяч.

Важно учесть, что автоматически деньги не перечисляют, здесь действует заявительный принцип. Нужно обратиться с соответствующим заявлением в МФЦ не ранее чем за месяц до даты юбилея. Точный размер и сумму выплат можно узнать в МФЦ, в органах соцзащиты или в местной администрации.

Срок выплаты установлен не позднее последнего числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления о назначении пособия к юбилею.

При этом получить единовременное пособие за юбилей можно и задним числом. Правда, в таком случае действуют ограничения. Как правило, выплата предоставляется, если супруги подали заявление не позднее трёх лет со дня юбилейной даты. Но бывают случаи (например, в Москве), когда срок выплат неограничен.

Кстати, суммы могут различаться год от года. Например, в столице в 2007 году за 50-летие совместной жизни можно было получить 4 тысячи, в 2009-м — уже 6 тысяч, а с октября 2015-го — 10 тысяч рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что всё больше россиян обращаются за пенсией позже положенного срока. По данным Пенсионного фонда, в 2016 году было подано 18,1 тысячи соответствующих заявлений, в 2017 году — 25,4 тысячи (+40,3%), в 2018 году — 30,5 тысячи (+20,1%), в 2019 году — 32,2 тысячи (+5,6%).