Юрист рассказал, кого коснутся штрафы за остекление балконов

Разрешение на остекление балконов должны будут получить владельцы жилья в любой форме собственности. Об этом NEWS.RU рассказал вице-президент Гильдии российских адвокатов Евгений Корчаго. Он отметил, что штрафы грозят только тем, кто не получил соответствующий документ после вступления в силу новых норм в марте 2022 года. По словам юриста, для тех, кто остеклил балкон ранее, при необходимости меры может назначить суд.

Если вдруг органы государственной власти придут к выводу о том, что [балкон] не соответствует архитектурному облику, то привлечь гражданина к административной ответственности будет нельзя, однако они могут через суд потребовать привести балкон в первоначальный вид, — сказал Корчаго.

Он добавил, что с марта 2022 года процедура, устанавливающая необходимость получения разрешения на остекление балконов, вступит в силу официально, на федеральном уровне. Она коснётся всех владельцев, включая собственников приватизированного жилья.

Ранее новый нормативно-правовой акт прокомментировали в Минстрое. По данным ведомства, главное изменение в том, что требования к пользованию жилым помещением будут предъявляться и к юридическим лицам, в чьей собственности оно находится. До этого правила их не касались.