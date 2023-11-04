Юрист объяснил, куда россиянам обратиться для возврата бракованного гаджета Юрист Хаминский: вернуть брак помогут организации по защите прав потребителей

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Эффективным способом вернуть деньги за бракованный гаджет станет обращение в одну из общественных организаций по защите прав потребителей, рассказал NEWS.ru юрист Александр Хаминский. По его словам, большинство подобных структур оказывают соответствующие услуги бесплатно.

Обратитесь в одну из общественных организации по защите прав потребителей. Большинство из них помогают пострадавшим покупателем бесплатно. В соответствии со ст. 13 закона суд, удовлетворяя требования, может назначить штраф в размере 50% от цены иска, половину которого получает соответствующее общество. Так что потребителю не нужно быть юридически подкованным, достаточно просто знать свои основные права, — отметил Хаминский.

Ранее он подчеркнул, что россияне могут вернуть деньги за гаджеты в течение 15 дней с момента покупки. По его словам, это возможно в случае обнаружения любых недостатков. По истечении этого срока покупатель сможет вернуть деньги лишь в том случае, если у товара был обнаружен существенный недостаток, усложняющий использование.

Юрист Яна Мататова до этого заявила, что потребители также имеют право взыскать с сервисных центров полную стоимость ремонтных работ, если гаджет стал работать хуже после обслуживания. Она рекомендует клиентам таких сервисов хранить все квитанции, чеки об оплате услуг, акты приема-передачи и договоры.