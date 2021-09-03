«Обязательно посетите»: японца впечатлила русская баня

Русская баня является особым местом для отдыха. Об этом написал в своей статье на портале Yahoo News Japan японец Юки Токунага.

По словам автора, в Японии под словом «сауна» понимается нечто, похожее на финскую парную. При этом русская банная культура ей ничем не уступает и обладает богатейшей историей.

Русская баня имеет долгую историю: записи о ней датируются X веком н. э., но предполагается, что она существовала и раньше, — написал Токунага.

Японец отметил, что с баней за долгое время её существования оказалось связано огромное количество идиом, отражающих всю суть и глубину русской банной культуры. Также слово «баня» имеет большое количество вариаций и может обозначать заведения от простых парных до элитных комплексов.

Сравнивая традиции Японии и России, Токунага отмечает, что у него в стране принято принимать ванну не менее часа. При этом в России банные посиделки затягиваются н менее чем на 2–3 часа.

После парилки прыгаете в купель или бассейн с холодной водой, а затем, немного отдохнув, расслабляетесь на улице. Более того, некоторые едят, пьют чай, а потом опять идут в парную, — описывает банные процедуры японец.

Он подчёркивает, что описанный цикл повторяется не менее трех раз.

Также для японца стало открытием, что в русскую баню ходят компаниями, поскольку на его родине обычно данное место посещают в одиночестве.