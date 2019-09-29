Семь последних лесных пожаров были потушены в России 29 сентября. Ущерб от пожаров с начала года составил 7 млрд рублей.
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Агентство отмечает, что особый противопожарный режим действует в 31 регионе страны, но нигде не введён режим ЧС.
Ранее News.ru сообщал, что вмешательство прокуратуры требовалось в большинстве регионов РФ для финансирования противопожарных мероприятий в лесной сфере. Об этом сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка. Он отметил, что в ряде регионов были отмечены масштабные нарушения при тушении пожаров, которые приводили к тяжёлым последствиям. В связи с этим Чайка упомянул Иркутскую область, где площадь одного из таких лесных пожаров увеличилась с 5 га до 1,2 тыс. га.