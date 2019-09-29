Фото: Gaston Brito/imago-images.de/Global Look Press

Певец Андрей Ковалёв, друг Натальи Бочкарёвой, рассказал о состоянии актрисы после скандала с её задержанием. По его словам, Бочкарёва сильно переживает из-за данной ситуации и ищет спасения в общении с детьми.

Музыкант отметил, что актриса может рассчитывать на помощь друзей, а саму ситуацию, на его взгляд, не стоит «раздувать», сообщает РИА Новости. Думаю, что это всё затихнет, ничего там такого серьёзного...