Врачей предлагают включить в состав экипажей самолётов

https://static.news.ru/photo/d5a72684-ea47-11ea-a780-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Врач должен быть обязательно на борту самолёта, если полёт длится более трёх часов. Такое предложение направил Минтрансу руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

Общественник считает, что только врач может оказать профессиональную помощь пассажиру, которому стало плохо во время перелёта, а также принять решение об экстренной посадке воздушного лайнера. Но идея не нашла поддержки у авиаперевозчиков, отмечают «Известия».

Представитель одной из компаний отнёсся к инициативе включать врачей в экипажи крайне скептически, посчитав её нецелесообразной. В частности, ему неясно, кто будет оплачивать кресло, на котором летит врач.

Против врачей как членов экипажа выступила и вице-президент Европейского общества аэрокосмической медицины Ольга Верба.

Пассажир — не пациент. Самолёт — не медицинский кабинет. Каждому судну необходимо будет пройти полное лицензирование, для того чтобы оказывать медицинские услуги, — заметила она.

Верба добавила, что врач не имеет права работать вне медицинского учреждения. Что касается навыков первой помощи, им обучены все бортпроводники.

С последним доводом не согласен автор инициативы Дмитрий Курдесов. По его мнению, стюарды — не медики и не могут качественно оказать первую помощь.

Ранее NEWS.ru сообщал, что небольшие авиакомпании, которые используют лёгкие самолёты, получат возможность перевозить грузы и пассажиров. Поправки в Федеральные авиационные правила уже подготовил Минтранс.