Врач назвал сроки восстановления Шольца после полученной травмы Врач Евдокимов: восстановление Шольца после травмы займет две-три недели

Фото: Presse- Und Informationsamt Der/Keystone Press Agency/Global Look Press

Олаф Шольц

Восстановление канцлера ФРГ Олафа Шольца после полученной травмы займет две-три недели, заявил NEWS.ru терапевт Александр Евдокимов. По его словам, на лице Шольца заметны следы от ссадин, которые заживают за такой промежуток времени, а в целом оценить серьезность его травмы затруднительно из-за повязки, закрывающей правый глаз.

Неясно, что именно прикрывает повязка, поэтому сложно оценить, насколько сильная травма, заметны лишь следы от ссадин. Обычно такие травмы заживают пару-тройку недель как минимум, — сказал Евдокимов.

Он отметил, что подобную травму можно получить разными способами. Например, человеку в глаз может попасть ветка, его может сбить велосипедист или он может споткнуться и упасть в яму во время пробежки.

Ранее Шольц опубликовал в соцсетях первое фото после полученной во время пробежки травмы. На лице бундесканцлера черная повязка, закрывающая глаз, а под ней видны многочисленные ссадины. В сообщении под фото он написал, что ожидает увидеть себя в мемах из-за этой публикации.

До этого газета Frankfurter Rundschau писала, что Шольцу из-за травмы пришлось отменить рабочую поездку в Херинген. По ее данным, политик травмировался во время пробежки и получил гематомы на лице.