Военный эксперт назвал условие для начала гражданской войны на Украине Эксперт Перенджиев: украинцы начнут гражданскую войну только за деньги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинцы начнут гражданскую войну, если им заплатят и вооружат, заявил военный политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. В разговоре с корреспондентом NEWS.ru он добавил, что ресурсов и сил для начала такого конфликта у украинцев нет, они просто хотят «отбиться от военкоматов».

Нам нужно перестать тешить себя иллюзиями о том, что на Украине начнется гражданская война из-за всеобщей мобилизации. Несомненно, среди населения растет недовольство, но ресурсов и сил для начала войны у них нет. Перед украинцами стоит задача просто отбиться от военкомов, чтобы избежать мобилизации. Но воевать и свергать режим они не хотят. Если бы им за это заплатили и вооружили, как это было на Майдане, возможно, гражданская война и началась бы. Но пока такой сценарий событий не представляется возможным, — заявил Перенджиев.

Недовольство Зеленским и его окружением ширится среди украинских военных после увольнения главкома ВСУ Валерия Залужного. Его преемник Александр Сырский не пользуется популярностью в армии и известен под прозвищами Генерал-200 и Бахмутский мясник.

Также сообщалось, что недовольные политикой Киева украинские военные намерены создать радикальную партию с боевым крылом. Источник в российских силовых структурах рассказал, что новая сила будет добиваться свержения власти силовыми методами, и в подтверждение своих слов предоставил переписку на закрытом ресурсе, полученную российскими специалистами. Вероятно, речь идет о Telegram-канале ParaBellum для элитных представителей ВСУ, СБУ и нацбатов.