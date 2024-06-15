Военэксперт раскрыл, что за опасная инфекция может «выкосить» ВСУ Военэксперт Дандыкин: вспышка тифа в ВСУ объясняется вшами и жарой

Фото: МО Украины

Сообщения о вспышке брюшного тифа в рядах ВСУ говорят об антисанитарии на фронте, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он не исключил, что причиной эпидемии стали жара, пренебрежение гигиеной, а также последствия подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Последствия подрыва дамбы Каховской ГЭС. Тревожный симптом, может заболеть мирное население на том берегу, не все же ушли в 2022-м. С тифом бороться умеют, но, думаю, подзабыли. Он раньше выкашивал целые подразделения в Великую Отечественную и Гражданскую. Главный переносчик тифа — вошь. Значит, гигиена не соблюдается, вшивые стали, — считает Дандыкин.

Ранее, 14 июня, в ТАСС со ссылкой на силовые структуры РФ заявили, что российские силы поразили командный центр Государственного управления разведки Минобороны Украины. Как отмечается, он располагался в здании полиции в Кривом Роге. Минобороны России данную информацию не комментировало. В публикации канала отмечается, что также в этих районах отработали российские БПЛА «Герань-2».

До этого Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что ВКС России нанесли удары по ключевым аэродромам ВСУ на Украине. По данным канала, прилеты пришлись по объектам под Белой Церковью около Киева, в Миргороде Полтавской области и Староконстантинове Хмельницкой области. Минобороны России данную информацию не комментировало.