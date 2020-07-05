Власти Ялты рассчитывают принять за год 4 млн туристов

https://static.news.ru/photo/a6bd4f1c-be7b-11ea-afdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

Глава администрации Ялты Иван Имгрунт заявил, что в 2020 году городские власти Ялты намерены впервые провести круглогодичный курортный сезон. По его словам, даже учитывая, что он пройдёт в условиях пандемии коронавируса, курорт хочет принять почти вдвое больше туристов, чем в прошлом году.

На июль у нас уже практически все забронировано. Если в обычный сезон мы принимаем в пределах 2,5 млн туристов, то в этом году, если позволит эпидобстановка и не будет второй волны, то мы прогнозируем до конца года принять около 4 млн отдыхающих, — цитирует Имгрунта ТАСС.

Городской бюджет из-за пандемии потерял около 450 млн рублей, посчитали власти Ялты. Имгрунт добавил, что многие санатории, которым разрешили принимать отдыхающих из других регионов страны с 1 июля, укрепляют свою медицинскую базу, станут профильными по укреплению здоровья и лечению.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Крыму опровергли информацию о росте цен в отелях на 100%. Данные о том, что в отелях полуострова после начала летнего сезона цены значительно выросли, не соответствуют действительности. Об этом заявил председатель комитета по туризму, курортам и спорту госсовета Крыма Алексей Черняк. По его словам, цены на отдых в среднем поднялись на 10–15% по сравнению с 2019 годом.