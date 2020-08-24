Власти Москвы пока не планируют делать въезд в город платным

https://static.news.ru/photo/b164534e-e5fd-11ea-a279-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Взимать плату за въезд в Москву на личном автомобиле пока не планируется. Несмотря на увеличение объёмов такого транспорта, вопрос удаётся решать иными методами, сообщил руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он отметил, что с 2010 года в московском регионе легковых машин стало на два миллиона больше. Тем не менее «количество выезжающих ежедневно на дороги города машин удаётся приводить в баланс».

Это получается благодаря популярности и повышению комфорта общественного транспорта, внедрению платных парковок, реорганизации дорожного движения, развитию альтернативных видов транспорта, а также внедрению интеллектуальной транспортной системы и развитию качественного пешеходного пространства.

Планов по вводу платного въезда в Москве на данный момент нет, — заверил Ликсутов в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что сейчас есть одно основное решение по снижению нагрузки на дороги — продолжать активно развивать все виды городского транспорта.

Ранее, как писал NEWS.ru, власти Санкт-Петербурга заявили, что введение платного въезда в центр города не рассматривается.