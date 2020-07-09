Верзилов остался доволен проведённой ему психиатрической экспертизой

https://static.news.ru/photo/24123e30-c225-11ea-9717-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/peter.verzilov

Издатель «Медиазоны», участник Pussy Riot Пётр Верзилов остался доволен проведенной ему судебно-психиатрической экспертизой.

Ранее сообщалось, что после задержания по делу о двойном гражданстве Верзилову следствием была назначена экспертиза на вменяемость. Активист назвал её приятной.

Люди, которые работали там, оказались прекрасными, тонкими, думающими и чувствующими, — цитирует его «Интерфакс».

Он добавил, что у него состоялся интересный разговор с психиатрами. По его словам, врачам «понятен был весь политический контекст» и специфика происходящего.

Адвокат международной правозащитной группы «Агора» Леонид Соловьёв рассказал, что экспертиза была назначена, поскольку Верзилов был в коме после отравления в 2018 году. Копию постановления о назначении экспертизы они ещё не получили.

Как писал NEWS.ru, 7 июля Верзилову предъявили обвинение по делу о втором гражданстве. По данным сотрудников правоохранительных органов, помимо российского у издателя имеется гражданство Канады. Оно числится за ним с 2005 года. Теперь виновному грозит штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 400 часов. Сам Верзилов отказался признать вину в сокрытии канадского паспорта. Позиция Верзилова в том, что наличие у него канадского паспорта — общеизвестный факт, и он этого никогда не скрывал.

В июне журналиста допросили в рамках «московского дела», по которому он проходит в статусе свидетеля. В апреле 2020 года Верзилова арестовали за незаконное ношение формы сотрудника правоохранительных органов.