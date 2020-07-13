Верховный суд разрешил судиться с Facebook в России

https://static.news.ru/photo/c6b59342-c524-11ea-a345-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда рассмотрела кассацию экс-сенатора Евгения Тарло на отказ от рассмотрения иска к Facebook из-за неподсудности российским судам. Она пришла к выводу, что разбирательства о блокировке или удалении отдельных аккаунтов или публикаций могут рассматриваться в российских судах.

Недавно погибший Тарло и ещё несколько человек в 2019 году обратились в Тверской суд Москвы с иском к Facebook Inc. Они просили обязать компанию восстановить их аккаунты, которые были удалены, а также запретить их снова блокировать. Арбитраж отказался от рассмотрения дела из-за неподсудности ему, а также из-за отсутствия правоотношений между сторонами.

Мосгорсуд также отказал в иске, указав, что разбирательства с юридическими лицами должны происходить по месту нахождения ответчика. При этом Facebook Inc. не имеет представительства и собственности в России.

В Верховном суде посчитали, что решения нижестоящих судов нарушают нормы процессуального права, передаёт РБК. Так, российский арбитраж может рассматривать иски к иностранным юрлицам, если те распространяют в Интернете рекламу для потребителей из РФ. Кроме того, иски о защите субъектов персональных данных рассматриваются по месту жительства истцов.

Теперь Мосгорсуд должен снова рассмотреть иск Тарло. Другие истцы не обжаловали решение.

Как писал NEWS.ru, 23 июня вице-президент Федерального союза адвокатов России и экс-сенатор от Тамбовской области был найден мёртвым. Основная версия гибели — это инфаркт. Решения о дальнейших действиях в споре с Facebook будут принимать его наследники.