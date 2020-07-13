Верховный суд разрешил судиться с Facebook в России

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда рассмотрела кассацию экс-сенатора Евгения Тарло на отказ от рассмотрения иска к Facebook из-за неподсудности российским судам. Она пришла к выводу, что разбирательства о блокировке или удалении отдельных аккаунтов или публикаций могут рассматриваться в российских судах.
Недавно погибший Тарло и ещё несколько человек в 2019 году обратились в Тверской суд Москвы с иском к Facebook Inc. Они просили обязать компанию восстановить их аккаунты, которые были удалены, а также запретить их снова блокировать. Арбитраж отказался от рассмотрения дела из-за неподсудности ему, а также из-за отсутствия правоотношений между сторонами.
Мосгорсуд также отказал в иске, указав, что разбирательства с юридическими лицами должны происходить по месту нахождения ответчика. При этом Facebook Inc. не имеет представительства и собственности в России.
В Верховном суде посчитали, что решения нижестоящих судов нарушают нормы процессуального права,
Теперь Мосгорсуд должен снова рассмотреть иск Тарло. Другие истцы не обжаловали решение.
Как писал NEWS.ru, 23 июня вице-президент Федерального союза адвокатов России и экс-сенатор от Тамбовской области был найден мёртвым. Основная версия гибели — это инфаркт. Решения о дальнейших действиях в споре с Facebook будут принимать его наследники.
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