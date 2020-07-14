Велотурист проехал более 5 тысяч километров от родного села до Крыма

https://static.news.ru/photo/f4789d6e-c5d4-11ea-b063-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

Велосипедист Иван Папоротников совершил путешествие протяжённостью свыше пяти тысяч километров из Томской области в Крым. На это ему потребовалось чуть более месяца.

По словам путешественника, он выехал из родного села Подгорное в Чаинском районе 12 июня. Крымский мост он пересёк 14 июля. В дороге ему несколько раз приходилось ремонтировать свой двухколёсный транспорт.

Путешествие достаточно тяжеловатое, погода — то жара, то холод, — рассказал он РИА Новости.

Велотурист добавил, что направляется в Коктебель. Там он планирует отдохнуть, а затем потратить несколько дней на поездки по полуострову.

Ранее NEWS.ru писал, что отдых в Крыму оказался слишком дорогим для большинства россиян. По словам представительницы TBS Group Марии Лещевой, стоимость туров варьируется от 37 до 150 тысяч. Путешественники не готовы раскошелиться на отдых в России по цене зарубежных туров. Число проданных путёвок, по данным на середину июня, оказалось крайне малым, в основном россияне предпочитают курорты Краснодарского края.