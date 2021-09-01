В вузах назвали самые популярные специальности в этом году

Наиболее популярными направлениями в ходе прошедшей приёмной кампании в вузах оказались математика, информатика и инженерные специальности, а среди гуманитарных наук — экономика, менеджмент и юриспруденция, а также лингвистика и медицина. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные опроса крупнейших российских вузов.

Наиболее популярным направлением в технических и естественно-научных вузах в 2021 году стала информатика (информационная безопасность, вычислительная техника). Она занимает первые места в списке направлений в таких вузах, как ВШЭ, СПбПУ, ИТМО, СПбГУ, МГТУ им. Баумана, МИСиС, НГУ, ДВФУ.

На втором месте по популярности оказалась инженерная специальность (программная инженерия). На третьем месте в профильных технических вузах также оказывается специальность, связанная с информатикой или с прикладной математикой или же традиционные для того или иного вуза специальности: к примеру, для Томского политеха это нефтегазовое дело и электроэнергетика, а у МИСиС — материаловедение. В МАИ первые места занимают направления, посвящённые ракетным комплексам и самолётостроению, но популярностью пользуются и IT-направления. В ВШЭ лидируют маркетинг, рыночная аналитика и иностранные языки.

Экономика, менеджмент и юриспруденция также остаются популярными и наиболее востребованы у абитуриентов СПбГУ, ВШЭ, РАНХиГС, РЭУ имени Плеханова, УрФУ имени Ельцина, ДВФУ. В ряде вузов в тройку лидеров вошли направления, связанные с лингвистикой, — в частности, это наблюдается в СПбГУ, УрФУ, ДВФУ. Другой сферой, которая пользуется спросом у выпускников школ, стала медицина (Сеченовский университет и РУДН). Рекламу, связи с общественностью и журналистику назвали популярными лишь в РАНХиГС и РУДН.

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков рассказал, что в России на фоне пандемии коронавируса вырос спрос на направление IT, здравоохранения, медицины, педагогики, а также спрос на инженерные специальности. По его словам, тотальной моды на какую-то одну специальность или направление не наблюдается, хотя юристы и экономисты до сих пор пользуются популярностью.