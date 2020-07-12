В Судане разрешат употребление алкоголя не исповедующим ислам

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Людям, которые не исповедуют ислам в Судане, разрешат употребление спиртных напитков, заявил министр юстиции страны Насреддин Абдельбари.

Ответ «да», если гражданин не исповедует ислам, — цитирует его РИА Новости.

Таким образом Абдельбари ответил на вопрос о возможно ослаблении сухого закона в стране.

Кроме того, по его словам, правительство приняло целый ряд законов, направленных на демократизацию страны и равноправие. В том числе введены поправки, связанные с применением смертной казни. Теперь высшая мера наказания будет предусмотрена только за особо тяжкие преступления.

Также в стране отменена обязанность женщин спрашивать у мужчин своей семьи разрешение на поездки за границу.

В 2011 году Южный Судан объявил о своей независимости от Судана, после чего последний потерял нефтеносные районы. На фоне инфляции, девальвации национальной валюты, а также роста цен на основные продукты питания в стране начались волнения. В апреле 2019 года они привели к военному перевороту. Армия отстранила от власти Омара аль-Башира, который правил страной 30 лет, и создала временный Военный совет. С конца августа Суданом управляет Суверенный совет, в него входят 11 военных и гражданских представителей. Переходное правительство приступило к работе с 8 сентября.

Ранее NEWS.ru писал, что суд Судана сократил тюремный срок бывшему президенту страны аль-Баширу с 10 до двух лет.