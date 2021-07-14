В СПЧ объяснили, почему нельзя отменять мораторий на смертную казнь

Отменять запрет на смертную казнь в России нельзя, поскольку существует риск отправить человека на смерть из-за судебной ошибки. Об этом заявил глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что понимает чувства тех, кто хочет добиться самого сурового наказания для людей, совершивших преступления в отношении их родных.

Не дай бог оказаться на их месте, но убивать? Не знаю, это не по-христиански. Кроме того, никогда нельзя исключать вероятность ошибки, — сказал Фадеев.

Он добавил, что в судебной практике известны случаи, когда к высшей мере наказания приговаривались невиновные люди. Кроме того, он указал на то, что вынесение смертных приговоров негативно отражается на судьях.

В качестве примера Фадеев привёл сотрудницу СПЧ Галину Осокину. По его словам, она до сих пор помнит день, когда в бытность судьёй однажды вынесла смертный приговор.

Ранее в Госдуме вновь подняли вопрос о возращении смертной казни в связи со стрельбой в казанской школе, в результате которой погибли семеро учащихся и двое педагогов. Зампред комитета по делам СНГ Константин Затулин заявил, что эту идею поддерживает большинство россиян.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в свою очередь уточнил, что к высшей мере наказания следует приговаривать за убийство детей.