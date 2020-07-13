В Совфеде усомнились в успехе законопроекта об индексации пенсий инвалидам

https://static.news.ru/photo/edbe3bf8-c504-11ea-a157-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Член Совета Федерации, председатель Союза пенсионеров РФ Валерий Рязанский усомнился в успехе инициативы главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова, который разработал законопроект об индексации пенсий работающим инвалидам. Сенатор допустил, что в федеральном бюджете может не найтись средств для реализации идеи.

В беседе с изданием «Политика сегодня» Рязанский заявил , что в целом считает инициативу полезной. Сенатор, однако, оговорился, что индексацию пенсий можно будет провести только за счёт «внутренних ресурсов пенсионной системы», либо за счёт федерального бюджета. Согласно оценке ПФР, на индексацию потребуется до 83 млрд рублей ежегодно.

Это серьёзная цифра, которой, конечно, пенсионная система не располагает, поэтому решить это можно только за счёт федерального бюджета, — резюмировал сенатор.

Рязанский подчеркнул, что не будет голосовать за предложенную Ниловым инициативу «без обеспечения этой нормы финансовыми ресурсами».

Иначе мы будем заниматься профанацией — мы за льготу, но не знаем, как её обеспечить. Возвращаться к такой методике мы не имеем права. Если правительство изыщет ресурсы на реализацию этой законотворческой инициативы, тогда, конечно, её нужно поддержать, — подытожил сенатор.

Об инициативе Нилова и его коллег по ЛДПР ранее писал NEWS.ru. Парламентарии предложили внести поправки в закон «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». Изменения позволят исключить работающих инвалидов из перечня лиц, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование, что даст им право на индексацию выплат и страховых пенсий. Аналогичная мера была ранее реализована в отношении пенсионеров-опекунов.