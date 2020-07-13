В Совфеде усомнились в успехе законопроекта об индексации пенсий инвалидам

Член Совета Федерации, председатель Союза пенсионеров РФ Валерий Рязанский усомнился в успехе инициативы главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова, который разработал законопроект об индексации пенсий работающим инвалидам. Сенатор допустил, что в федеральном бюджете может не найтись средств для реализации идеи.
В беседе с изданием «Политика сегодня» Рязанский
Это серьёзная цифра, которой, конечно, пенсионная система не располагает, поэтому решить это можно только за счёт федерального бюджета, — резюмировал сенатор.
Рязанский подчеркнул, что не будет голосовать за предложенную Ниловым инициативу «без обеспечения этой нормы финансовыми ресурсами».
Иначе мы будем заниматься профанацией — мы за льготу, но не знаем, как её обеспечить. Возвращаться к такой методике мы не имеем права. Если правительство изыщет ресурсы на реализацию этой законотворческой инициативы, тогда, конечно, её нужно поддержать, — подытожил сенатор.
Об инициативе Нилова и его коллег по ЛДПР ранее писал NEWS.ru. Парламентарии предложили внести поправки в закон «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». Изменения позволят исключить работающих инвалидов из перечня лиц, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование, что даст им право на индексацию выплат и страховых пенсий. Аналогичная мера была ранее реализована в отношении пенсионеров-опекунов.
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