В Совфеде предложили повысить границу определения молодёжи

https://static.news.ru/photo/d0684fd6-c68e-11ea-8bd0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пакет законопроектов о молодёжной политике разработали в Совете Федерации, сообщил замглавы соцкомитета СФ Александр Варфоломеев.

В ходе заседания профильного подкомитета в Госдуме по физической культуре, спорту, делам молодёжи и туризму он уточнил, члены Совфеда сформировали единый подход к определению возрастной группы, которая относится к категории «молодёжь». По его словам, это граждане в возрасте от 14 до 35 лет.

Критериями отнесения к молодой семье является 35-летний возраст лиц, состоящих в зарегистрированном браке, или возраст одного родителя и наличие несовершеннолетнего ребёнка, — отметил Варфоломеев.

Он добавил, что федеральные законопроекты созданы в рамках развития обновлённой конституции рабочей группой, в которую вошли сенаторы и депутаты Госдумы, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что члены Совета Федерации разработали критерии «молодой семьи», а также решили, кого можно называть молодёжью. Всё это закреплено документально — в законопроекте «О молодёжной политике в РФ». Документ определяет параметры «молодой семьи»: это 35-летний возраст лиц, состоящих в браке, а также возраст одинокого родителя и наличие несовершеннолетнего ребёнка.

Проект закона о государственной молодёжной политике в РФ был впервые внесён в Госдуму в мае 2007 года. В марте после нескольких доработок он был отклонён из-за того, что, по мнению ряда депутатов, его положения не устанавливали новых прав и обязанностей.