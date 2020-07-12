В Совфеде поддержали компенсацию расходов россиян на удалённую работу

https://static.news.ru/photo/ff6b342c-c4e7-11ea-b9f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зампредседателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин поддержал идею о компенсации расходов граждан на дистанционной работе. По мнению сенатора, все соответствующие нюансы, необходимо прописать в Трудовом кодексе.

Он отметил, что это поможет работодателям организовывать наиболее оптимальные условия труда. До сих пор на законодательном уровне просто не было понятия удалённого режима.

При этом, уточнил политик, работодатели и раньше могли покрывать расходы своих сотрудников — например, оплачивая бензин для служебного автомобиля. Однако это не было прописано в Трудовом кодексе и было частью личных взаимоотношений и инициатив. Однако пришло время урегулировать этот вопрос.

Вместе с тем, по мнению Епишина, компенсация расходов работника не должна быть принудительной.

Всё должно происходить на договорной основе, это не должно быть обязательством для работодателя. Важно учитывать такие моменты при заключении контракта, — цитирует сенатора «Москва 24».

Ранее стало известно, что россияне смогут вернуть средства, потраченные на использование личного оборудования во время работы на удалёнке в период пандемии. Минтруд рассмотрел и поддержал депутатский проект поправок в Трудовой кодекс о дистанционном режиме работы.

Как писал NEWS.ru, документ подготовлен группой депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и главой Совфеда Валентиной Матвиенко. Законопроект внесён на рассмотрение в нижнюю палату 16 июня, до 16 июля в Госдуму должны поступить отзывы на него.