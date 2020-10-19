В Совбезе РФ допустили распространение эпидемий рукотворных инфекций

https://static.news.ru/photo/64b34ea8-1206-11eb-9a4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперты Совета безопасности РФ считают реальным возникновение эпидемий вирусных инфекций, созданных руками человека.

Об этом сообщает пресс-служба аппарата Совбеза. Специалисты полагают, что связанные с пандемией COVID-19 события наглядно показывают возможность возникновения рукотворных биологических угроз, обусловленных вирусными патогенами.

Научный совет при Совбезе посчитал необходимым внести изменения в касающиеся стратегического планирования документы в части, относящейся к источникам биологических рисков. Эксперты заявили, что к числу возможных угроз нужно отнести искусственные вирусы.

Также рекомендовано дальнейшее развитие системы правовых, медико-биологических, административных, организационных, информационных и иных мер по защите граждан страны от инфекций. Кроме того, эксперты обратили внимание на важность мероприятий по противодействию биотерроризму, передаёт РИА Новости.

Научный совет при Совбезе возглавляет секретарь органа Николай Патрушев.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился создать комиссию Совбеза по защите от новых инфекций. Её возглавит заместитель председателя СБ Дмитрий Медведев, передавал NEWS.ru. Из указа главы государства следует, что межведомственная комиссия будет оценивать угрозы, связанные с распространением ранее неизвестных заболеваний, изучать механизмы их возникновения и следить за распространением. Также она будет определять уровень защиты населения от инфекций и вырабатывать рекомендации по улучшению защитных мер.