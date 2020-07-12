В России за сутки умерли от коронавируса 104 человека

https://static.news.ru/photo/a09070e2-c4de-11ea-9008-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число жертв COVID-19 в России за последние сутки возросло на 104. Всего с начала пандемии скончались 11,4 тысячи человек.

За 24 часа выявлено 6537 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших в РФ составляет 733,6 тысячи человек.

За время пандемии выздоровели 504 тысячи человек, из которых 2960 — за последние сутки, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Россия занимает четвёртое место по уровню заболеваемости COVID-19 в мире. На первом месте находятся США (более 3,2 млн заболевших), на втором — Бразилия (свыше 1,8 млн), на третьем — Индия (более 849 тысяч).

Всего коронавирус выявлен более чем в 200 странах. Общее число заболевших с начала пандемии превышает 12,7 млн человек. Жертвами инфекции стали более 565 тысяч заразившихся, выздоровели — свыше 7 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минздраве РФ снижение темпов заболеваемости в стране назвали «небольшой победой в одном сражении». Главный инфекционист ведомства профессор Владимир Чуланов, отметил, что «война» с коронавирусом ещё не закончена и призвал продолжать соблюдать меры профилактики и использовать маски в общественных местах.