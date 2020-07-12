В России за сутки от коронавируса выздоровели 2960 пациентов

https://static.news.ru/photo/657ff6c4-c4e0-11ea-8f27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ещё 2960 человек за минувшие сутки вылечились от коронавируса в России. Таковы данные федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19 по состоянию на утро 13 июля. В общей сложности с начала пандемии из больниц выписаны 504 021 пациентов.

Наибольшее число вылечившихся пациентов за сутки зафиксировано в Москве — 394. В Подмосковье выписаны 332 человека, в Ханты-Мансийском автономном округе — 187 и ещё 152 в Санкт-Петербурге.

Число жертв COVID-19 в России за последние сутки возросло на 104. Всего с начала пандемии скончались 11,4 тысячи человек. За 24 часа выявлено 6537 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших в РФ составляет 733,6 тысячи человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в столице РФ отменяются почти все ограничения, введённые в связи с пандемией коронавируса. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Согласно документу, с 13 июля все работники могут возвращаться в офисы.