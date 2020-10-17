В России вступили в силу новые правила начисления пенсий

https://static.news.ru/photo/559cdb80-10ff-11eb-887b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 18 октября российские пенсионеры, которые выберут получение выплаты не через почту, а через банк, смогут сохранить прежнюю дату доставки пенсии или же выбрать другую дату при смене банка, пояснили в Минтруде.

В министерстве отметили, что соответствующие изменения в Правила выплаты пенсий вступили в силу. Теперь организации по доставке будут сохранять дату доставки средств. Ранее, если пенсионер переносил получение выплаты пенсии из почты в банк или же менял обслуживающий его пенсионный счёт финансовую организацию, то срок доставки денег мог измениться, пишет «Российская газета».

Чтобы не зависеть от сроков доставки, можно завести банковскую карту и ежемесячно получать на неё выплаты. На карту пенсия обычно приходит раньше, чем в отделения почты, — заявили в этой связи в Минтруде.

Там отметили, что способ доставки пенсионер может выбрать сам. Если он выбирает получение через почтовое отделение, то пенсию могут приносить на дом почтальоны. Однако в этом случае график доставки пенсий устанавливается самим почтовым отделением и может сдвинуться.

Как сообщал NEWS.ru, 10 октября стало известно, что Минтруд России прорабатывает все варианты возможного увеличения пенсий работающим пенсионерам. Решением вопроса занимаются все заинтересованные стороны.

Между тем, глава компании «Роснано» Анатолий Чубайс предложил вложить средства российских пенсионеров из негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в венчурные фонды, то есть направить их на всевозможные стартапы, так как это единственный способ поддержать сферу венчурных инвестиций.