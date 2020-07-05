В России 85 военнослужащих вылечились от коронавируса за сутки

За сутки число российских военнослужащих, вылечившихся от коронавирусной инфекции, увеличилось на 85 — до 6929 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, количество заражённых COVID-19 военнослужащих, по состоянию на 5 июля, составляет 1264. В вузах Минобороны зарегистрированы 244 случая заражения среди военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, а также 187 случаев среди гражданского персонала. У большинства инфицированных нет симптомов заболевания,
Уточняется, что в 16 многофункциональных медицинских центрах Минобороны России проходят лечение 678 пациентов с коронавирусом. Среди них есть как военнослужащие, так и гражданские лица.
Как писал NEWS.ru, всего за последние сутки в России от коронавируса выздоровел 3871 человек. Общее количество вылечившихся с начала пандемии пациентов составляет 350,7 тысячи.
Россия занимает четвёртое место в мире по уровню заболеваемости COVID-19. Её опережают США (более 2,8 млн заразившихся), Бразилия (более 1,5 млн) и Индия (690 тысяч).
Также в первой десятке стран — Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия, Мексика. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в Папуа — Новой Гвинее — 11.
Всего коронавирус выявлен более чем в 200 странах. Общее количество заболевших с начала пандемии превышает 11,2 млн человек. Жертвами инфекции стали более 530 тысяч человек, вылечились свыше 6 млн.
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