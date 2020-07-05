В РФ проработают возможность передачи документов через портал госуслуг

Правительство России проработает возможность передачи электронных документов в сфере труда через портал государственных услуг. Соответствующее поручение дал президент страны Владимир Путин.
Глава государства выдвинул список поручений по итогам рабочей встречи 10 июня. На совещании обсуждался вопрос развития информационно-коммуникационных технологий и связи.
Кабмин должен будет проработать возможность «использования единого портала госуслуг и муниципальных услуг для организации обмена между работниками и работодателями электронными документами, связанными с регулированием трудовых отношений и сведениями о трудовой деятельности». Выполнить задание президента правительство должно до 3 августа.
Ответственным за исполнение поручений Путина назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин,
С предложением об использовании портала госуслуг на совещании выступил руководитель «Ростелекома» Михаил Осеевский. По его словам, переход к электронному документообороту необходим для поддержания режима удалённой работы, который стал популярным в стране на фоне пандемии коронавируса. Глава «Ростелекома» подчеркнул, что предложенный метод ускорит процесс документооборота.
Также, как ранее писал NEWS.ru, российский лидер поручил кабмину проработать вопрос поддержки покупки компаниями малого и среднего предпринимательства (МСП) отечественного программного обеспечения (ПО).
Кроме того, правительство получило от Путина задание утвердить отдельный федеральный проект «Искусственный интеллект», обеспечив его необходимое финансирование. Поручение необходимо исполнить до 31 августа.
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