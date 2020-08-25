В РФ появится всероссийский экспертный педсовет

https://static.news.ru/photo/9c8e8830-e775-11ea-9c38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

В Минпросвещения решили создать всероссийский экспертный педагогический совет для более тесного взаимодействия с учителями. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов.

Министр пояснил, что стать членом этого совета сможет стать практически любой российский педагог по итогам всенародного учительского голосования. Единственным требованием является наличие опыта работы в школе не менее пяти лет.

Кравцов добавил, что помощь в проведении голосования ведомству окажет Mail.Group, а площадкой для создания педсовета послужит соцсеть «Одноклассники». Каждый учитель, желающий войти в состав совета, сможет заполнить там соответствующую форму уже в начале сентября. Итоги голосования будут подведены 5 октября в День учителя, сообщает RNS.

Ранее NEWS.ru писал, что в 2021 году в российских школах начнут внедрять новую систему аттестации учителей, а также введут новые должности и квалификационные категории: учитель-методист и учитель-наставник. По мнению министра Кравцова, нововведения создадут условия для непрерывного профессионального развития педагогов и повысят престиж профессии.