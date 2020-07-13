В Преображенском появилась новая зона отдыха для горожан

https://static.news.ru/photo/59441d16-c5a5-11ea-82b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: mos.ru

В московском районе Преображенское завершили благоустройство новой зоны отдыха общей площадью около семи тысяч квадратных метров.

Основную часть территории парка занимает разнотравный газон с дорожками, которые соединяют его с набережной Шитова и Детским Черкизовским парком. Среди высаженных трав — луговая и красная овсяница, райграс пастбищный и тимофеевка луговая. Все растения многолетние и не требовательны к уходу. В зоне отдыха также установили скамейки и новые фонари с энергосберегающими лампами.

Как пишет «Москва 24», по просьбам местных жителей было демонтировано здание бывшего кинотеатра «Севастополь».

Кинотеатр был построен в 1964 году на холме восточного берега Черкизовского пруда. Его помещения долгое время использовались под склады, а с 1990-х годов оно стояло полностью заброшенным. После его демонтажа строители вывезли порядка 7,5 тысячи тонн строительного мусора и завезли более 3800 кубометров нового грунта.

Ранее NEWS.ru писал, что в столице отменяются почти все ограничения, введённые в связи с пандемией коронавируса. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Согласно документу, с 13 июля в столице вновь начинают работать аттракционы, парки культуры и отдыха, культурные центры. Все работники могут возвращаться в офисы. При этом администрации предприятий и организаций вправе самостоятельно продлить дистанционный режим работы.

Студенты вновь могут посещать вузы, а абитуриенты и выпускники сдавать экзамены в очной форме. Отменяется запрет на очные занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах, на курсах для детей и взрослых. Возобновляют работу детские лагеря, секции, кружки.

Под запретом пока остаются массовые и развлекательные мероприятия на открытом воздухе из-за невозможности обеспечить соблюдение социальной дистанции между зрителями. Кроме того, кинотеатры, театры и концертные залы останутся закрытыми до 1 августа.

Что касается масочного режима, то при нахождении на улицах он носит рекомендательный характер. Требование относительно обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте и помещениях остаётся.